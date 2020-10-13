Померла перша в світі людина після повторного зараження COVID

У Нідерландах померла жінка, яка повторно заразилася коронавірусом. Агентство BNO News відзначає, що це перша смерть від повторного захворювання COVID-19 у світі.

За даними агентства, пацієнтка, 89-річна жінка, страждала також від макроглобулінемії Вальденстрема - рідкісної форми лімфоми.

Літня жінка поступила в лікарню з лихоманкою і сильним кашлем раніше цього року. Вона здала тест на коронавірус, який виявився позитивним. Жінка провела в лікарні п'ять днів, після чого симптоми, крім втоми, зникли, і її виписали.

Майже два місяці по тому у мешканки Нідерландів знову підвищилася температура, вона скаржилася також на кашель і задишку. За два дні до погіршення самопочуття жінка почала новий курс хімієтерапії. Її госпіталізували.

Пацієнтка знову отримала позитивний результат тесту на наявність COVID-19. На восьмий день стан жінки погіршився, а через два тижні вона померла.

Вчені порівняли обидва тести й встановили, що генетичні склади вірусу розрізняються, що підтверджує, що жінка була повторно інфікована коронавірусною інфекцією.

За матеріалами Інтерфакс-Україна