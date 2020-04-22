Поминальні дні через карантин перенесли на 6 червня - ПЦУ

Поминальні дні цього року через карантин переносяться на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня).

Про це нагадує Православна церква України в Facebook.

"Карантин дещо змінює спосіб, у який ми відзначаємо свята та дні пам'яті, проте їхня сутність залишається незмінною. Вже за тиждень починаються поминальні дні, коли ми розділяємо радість Христового Воскресіння з рідними, що відійшли у життя вічне. Проте цьогоріч у зв'язку з карантином ми зможемо відвідати місця вічного спочинку наших рідних на кладовищі дещо пізніше - на Троїцьку батьківську поминальну суботу (6 червня 2020 року)", - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ наголошують, що сенс поминальних днів після Великодня полягає не в пікніках на могилах (що суперечить духу поминальних днів), а в посиленій молитві за близьких.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту - респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків. За матеріалами Укрінформ.