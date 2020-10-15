Попри потрапляння в "червону" зону, Харків і область відмовилися дотримуватися карантину

Попри потрапляння в "червону" зону, Харків і Харківська область не зупинятимуть громадський транспорт, не закриватимуть ринки і заклади громадського харчування.

Про це заявили перший заступник міського голови Ігор Терехов і голова ОДА Олексій Кучер.

"Транспорт працюватиме в повному обсязі, як і працював - метро, наземний електротранспорт, маршрутні таксі міська влада зупиняти не буде", - йдеться в зверненні Терехова до городян, опублікованому на офіційному сайті Харківської міськради в четвер увечері.

Він також заявив, що не закриватимуться ринки, продовольчі магазини та заклади громадського харчування.

При цьому він закликав харків'ян дотримуватися карантинні обмеження, а правоохоронні органи - стежити за їх дотриманням в транспорті.

Своєю чергою Кучер заявив, що не планує дотримуватися карантину після того, як Харків і кілька районів потраплять в червоній зоні.

"Що означає для Харкова й області перехід в "червону зону"? Відповім коротко і по суті. Транспорт ми не зупиняємо. Заклади харчування працюватимуть до 20:00. Ми закриваємо кінотеатри, фітнес-центри та спортзали. Торгово-розважальні центри будуть працювати до 20:00", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Відзначимо, що в червоній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування навчальних закладів та діяльність установ сфери культури, ТРЦ, кафе і ресторанів.

Згідно з останнім рішенням Комісії ТЕБ та НС в "червону" зону потрапили відразу 8 обласних центрів. Київ залишився в "оранжевій".

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я буде вимагати від Кабміну повністю скасувати в Україні заходи в червоній зоні, а в зеленій дозволити до 50 осіб.

Також МОЗ зараз в першу чергу шукає можливості, як і де перепрофілювати закладу для боротьби з коронавірусів, і лікарні відомчих служб потенційно можуть стати резервом ліжок, які можуть розгортати. За матеріалами ZN.ua