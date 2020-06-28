Порошенко привіз на затоплене Прикарпаття допомогу

Експрезидент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко приїхав на Прикарпаття у постраждалі від руйнівної повені населені пункти, щоб передати дизель-генератори і помпи для відкачування води у Надвірнянському районі. Про це повідомив сайт партії.

Там зазначили, що у селі Чорний Потік, яке велика вода фактично відрізала від цивілізації, люди кілька днів змушені обходитися без електроенергії і зв'язку.

"Ми почули, що власними зусиллями, на жаль, поки що без допомоги влади частина села протягнула світло, і частина села вже має електрику, а частина - ні, і живе сьогодні без світла. Вчора наша команда передала один дизель- генератор, і сьогодні привезла другий. Щоб поки не протягнемо світло, люди мали можливість отримати електрику з дизель-генератора. Попросили, щоб ми привезли мотопомпу для відкачування води. Ми привезли і це", - повідомив Порошенко.

Він також зазначив, що надана фінансова допомога для оплати важкої будівельної техніки для відновлювальних робіт.

"Просили, щоб терміново знайти важку техніку, яку влада поки не залучила і невідомо, коли залучить. Сьогодні ми оплачуємо техніку для того, щоб був грейдер, був екскаватор, були вантажівки", - повідомив Порошенко.

Він зазначив, що після огляду руйнувань буде складено детальний план необхідних заходів та обсягів допомоги. "Ми разом подивимося, складемо план, що потрібно зробити. У кого зруйновані будинки - ми терміново повинні виділити фінансову допомогу на те, що якщо можна, то - відновити, якщо ні - то переселити", - пояснює Петро Порошенко. За матеріалами LB.ua