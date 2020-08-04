Потягам дозволять робити зупинки в "червоній" зоні

Після бунту пасажирів у Тернополі після того, як водій поїзда відмовлявся зробити зупинку, в "Укрзалізниці" вирішили дозволити робити зупинки в регіонах, віднесених до "червоної" зони. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише "Громадське радіо".

Відомство, за словами міністра, вже звернулося з відповідною пропозицією до уряду, її повинні будуть розглянути на завтрашньому засіданні.

"Людина може вийти з потяга, але назад уже не зайде і зрозуміло, що підсідати на зупинці у Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки і я сподіваюсь, що завтра на уряді такі зміни до постанов зроблять", - заявив міністр.

Нагадаємо, 22 липня Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня, але змінив його умови. Окрім обмежень, обов'язкових для всіх регіонів України, з 1 серпня діють додаткові, залежно від того, до якої із зон відноситься та чи інша область.

У червону зону увійшли Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. Однак місцева влада не згодна з таким рішенням ТЕБ і ЧС. За матерiалами ZN.UA, Громадське Радіо