Пожежа в будинку Шабуніна сталася внаслідок підпалу - експертиза

Експертиза підтвердила навмисний підпал будинку голови громадської організації Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

"Отримали висновки експертизи щодо мого будинку - 100% умисний підпал", - написав Шабунін на своїй сторінці у Facebook у вівторок уранці.

Він зазначив, що не має права розголошувати матеріалів провадження Нацполіції. "Дуже прозоро натякну: до їхньої експертизи у мене претензій немає", - наголосив антикорупціонер.

"Підпал здійснювався у спосіб, який залишав мінімальні шанси на порятунок людей в будинку. Господнє чудо, що сусідка посеред ночі не спала. Ні виконавців, ні, тим більше, замовників злочину не знайдено", - написав Шабунін.

Як повідомлялося, в ніч на 23 липня Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку. За матеріалами Інтерфакс-Україна.