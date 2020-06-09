Правила відпочинку дітей в умовах коронавірусу мають бути ретельно продумані - Зеленський

За минуле літо в дитячих таборах було зафіксовано понад 80 спалахів різних інфекцій, тому робота таких закладів в умовах епідемії коронавірусу пов'язана з підвищеними ризиками, зазначили на традиційній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню COVID-19.

"Це багато дітей, і правила їхнього відпочинку в умовах коронавірусу мають бути серйозно продумані. Водночас більшість таборів у нас у доволі застарілому стані. Нині маємо хорошу можливість провести їхній аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їхньої якості, комфорту, харчування дітей", - наголосив на нараді у вівторок Зеленський, повідомляє прес-служба глави держави.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначив, що щорічно в літніх таборах України відпочивають 1-1,2 млн дітей. Він додав, що Кабінет Міністрів уже дозволив роботу баз відпочинку й розгляне пропозицію президента щодо поліпшення якості роботи літніх таборів.

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд уважно ставиться до інформації ВООЗ про погіршення ситуації з коронавірусом у глобальному масштабі, та про те, що найбільшою загрозою нині є самозаспокоєння.

За матеріалами РБК-Україна.