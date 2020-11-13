При недотриманні карантину вже за місяць лікарні будуть заповнені на 100% - Степанов.

Якщо люди не будуть дотримуватися карантинних правил, то вже через місяць буде стовідсоткова заповненість українських лікарень.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми не будемо дотримуватися правил, то вже за місяць можемо отримати стовідсоткове заповнення наших ліжок. І тоді лікарням не буде куди приймати хворих. І в такому випадку їм не буде надана допомога в умовах стаціонару. Людям, яким потрібен кисень, людям, які потребують апаратів ШВЛ, висококваліфікованого надання меддопомоги", - сказав Степанов.

Він зазначив, що найкращим варіантом боротьби з епідемією для МОЗ та лікарів є жорсткий карантин, який був навесні. Але, за його словами, такий карантин потрібно впроваджувати на мінімум 3-4 тижні, і це може зруйнувати економіку в країні.

"Саме тому ми вимушені знаходити баланс, який би якнайменше вдарив по перш за все малому та середньому бізнесу. І тому запроваджуємо карантин вихідного дня...Для нас необхідно розірвати ланцюг передачі хвороби. В який спосіб він розривається? В єдиний, це зменшення контактів між людьми, зменшення спілкування", - сказав Степанов.

Як повідомлялося, за минулу добу, 12 листопада, в Україні зафіксували 11 787 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 512 652 особи; одужали - 233 849 осіб; летальних випадків - 9 317.

Кабінет Міністрів 11 листопада вніс зміни до постанови No 641, якими запровадив карантин вихідного дня.