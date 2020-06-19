Проходити медогляд на період карантину не потрібно - Степанов

На період карантину була призупинена норма, яка вимагає проходження медогляду за професійними ознаками.

Про це на брифінгу 19 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Була призупинена норма, яка вимагає проходження медоглядів за професійними ознаками, для того, щоб знизити ризик інфікування і передачі інфекції. Тобто, на сьогоднішній день, там де в обов'язкових випадках потрібно було проходити медогляд, його проходити не потрібно. Ця норма призупинена", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

З 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.

17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID- 19, за добу - 921 новий.