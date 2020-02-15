Прокуратура возбудила дело из-за захвата россиянами украинского судна в Азовском море

Прокуратура АР Крым возбудила дело из-за захвата в Азовском море украинского судна с рыбаками

Об этом сообщает Прокуратура АР Крым в telegram.

"Сегодня, 15 февраля 2020 года, под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и г. Севастополя начато уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины по факту незаконного захвата" сотрудниками пограничного управления ФСБ России "украинского судна с четырьмя людьми на борту" , - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что оккупационные "правоохранители" 15 февраля 2020 в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи. Напомним, 15 февраля в западной части Азовского моря сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины.

В Министерстве иностранных дел заявили, что не получали информации о задержании ФСБ в Азовском море судна с украинцами на борту. По материалам Еспресо TV.