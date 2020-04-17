Рівень забруднення повітря в Києві знизиться до завтрашнього ранку:

Повітря повинне стати чистішим 18 квітня з 6 ранку.

Згідно з прогнозами сервісу контролю якості повітря IQAir, забруднення повітря в Києві знизиться до нормальних значень вже до ранку суботи, 18 квітня.

Наголошується, що до 6 години ранку суботи індекс якості повітря повинен знизитися до нормальних значень.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я застерігає громадян від забруднень повітря, спровокованих горінням сухостою.

"Хімічної та радіологічної загрози це не несе, радіаційний фон у межах норми. Однак цей дим може викликати головний біль, кашель, проблеми з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа і гортані, а також ряд захворювань та алергії", - повідомляють у відомстві.

У МОЗ рекомендують дотримуватися потрібних правил, а в разі появи симптомів отруєння продуктами горіння негайно звертатися до лікаря.

Раніше повідомлялося, що Київ посів перше місце у світовому рейтингу за індексом якості повітря через задимлення у зв'язку з пожежами в Чорнобильській зоні. На даний момент індекс забруднення повітря в Києві становить 256. При цьому вночі він був набагато вищим - 380. Також, згідно з даними рейтингу, в деяких районах Києва індекс повітря перебуває на позначці "небезпечно".

Як повідомлялося, в столиці 16 квітня сильний вітер підняв пилову бурю, через яку на дорогах утворився серпанок, а городяни були змушені закрити вікна.

За матеріалами DT.UA