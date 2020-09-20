Різдво Пресвятої Богородиці: прикмети та заборони дня

Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці й Приснодіви Марії - велике християнське свято. У православ'ї воно належить до числа дванадцятих, тобто є одним із дванадцяти найважливіших після Великодня свят.Коли святкуємо Різдво Богородиці у 2020 році

Різдво Пресвятої Богородиці має сталу дату, тобто кожного року його святкують в один і той же день, а саме - 21 вересня. Цікаво, що воно відкриває низку релігійних свят року, адже церковне новоліття настає не 1 січня, а у вересні.

Це свято також ще називають Другою Пречистою, Осенинами (за народним календарем цього дня настає осінь) та Оспожинками (адже селяни зазвичай відзначають свято врожаю).

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята

Народження і земне життя Матері Божої не описується в жодному із чотирьох Євангелій. Дізнатися про нього можна з апокрифічного Євангелія Іакова II століття. Згідно із ним, Різдво Богородиці, тобто народження, відбулося у невеликому галілейському місті Назареті у сім'ї благочестивого уже немолодого подружжя Іоакима і Анни.

Як розповідається, Іоаким і Анна молили Господа про дарування їм такої бажаної дитини. Одного разу їм явився ангел і сповістив, що їхні молитви почуті й невдовзі на світ з'явиться дитина, а про їхнє потомство будуть говорити в усьому світі.

Праведники дали обітницю присвятити свою дитину Богові. І, щойно дівчинці виповнилося 3 роки, її ввели в Єрусалимський храм, де вона служила до повноліття.

Як заведено святкувати Різдво Пресвятої Богородиці

Різдво Пресвятої Богородиці відзначається як свято справжньої радості. Християни йдуть до храмів, де відбуваються урочисті богослужіння. У молитвах вони звертаються до Богородиці й просять у неї захисту і благословення.

Друга Пречиста також традиційно вважається і жіночим святом. Жінки, у яких немає дітей, накривають святковий стіл і запрошують бідних - "щоб молилася Богородиця за їхніх дітей". Вважається, що молитви до Пресвятої Богородиці майбутніх матерів про здоров'я та щастя дітей у цей день мають особливу силу.

Також з цього дня вже можна було засилати сватів до дівчат. "Прийшла Пречиста - принесла старостів нечиста", - йдеться в прислів'ї.Чого не можна робити 21 вересня

Особливих церковних заборон на цей день немає, але за традицією прийнято все ж дотримуватися певних обмежень.

У свято Різдва Пресвятої Богородиці не можна сваритися, бажати зла іншій людині або думати про когось погано. Помисли цього дня повинні бути чисті.

Заборонено також відмовляти у проханні про допомогу.

Цього дня заборонено зловживати алкоголем і влаштовувати пишні святкування.

На Другу Пречисту також не рекомендовано займатися важкою фізичною працею - роботу по дому, в саду та на городі варто відкласти на потім.

Прикмети та прислів'я на Другу Пречисту

Якщо на Різдво Богородиці погода буде сонячною, то осінь буде тепла і ясна, без рясних дощів. Якщо небо буде похмурим у цей день - то осінні холоди прийдуть із дощами.

Якщо дівчина вмиється до сходу сонця - її обов'язково просватають у цьому році. День видався ясним - такою буде погода до кінця жовтня.

Вранці на Різдво Пресвятої Богородиці туман - до дощів.

Якщо туман розвіється несподівано швидко - погода буде мінливою.

Вранці йде дощ, то буде лити він ще 40 днів, а зима видасться холодною. Якщо яскраве сонце вранці швидко висушує росу на траві - не варто чекати багато снігу взимку.

За матеріалами УНІАН