Робимо все, щоб Україна пройшла коронавірус за прикладом Японії - Ляшко

Влада і медики намагаються не допустити пікового навантаження на охорону здоров'я, щоб можна було справлятися з поодинокими випадками, сказав Ляшко

Україна спробує пройти пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 без пікового навантаження на систему охорони здоров'я - так, як це робить Японія: гасячи поодинокі випадки й локальні спалахи захворювання. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, відповідаючи на питання, коли в країні прогнозується початок піку епідемії.

"Ми не хочемо, щоб в Україні трапився пік. Ми робимо все можливе, що в Україні не було пікового навантаження", - сказав він.

За словами заступника голови МОЗ, саме для попередження колапсу в системі охорони здоров'я влада і запровадила карантинні заходи - з коронавірусом працюють на випередження: "Це дозволяє нам розтягувати у часі кількість хворих коронавірусом".

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Ляшко уточнив, що у МОЗ "є певні прогнози", коли може відбутися пік спалаху в країні, але дати не назвав.

Головний санлікар наголосив: робиться все, щоб колапсу системи охорони здоров'я не сталося, "і щоб ми за прикладом Японії йшли з поодинокими випадками, з якими будемо спокійно справлятися".

У кінці 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах інфекції COVID-19: її викликає коронавірус SARS-CoV-2.

Вакцини і визнаного ВООЗ специфічного лікування COVID-19 поки немає. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.