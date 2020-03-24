Росія призначила спецпотяг "Київ-Москва" для вивозу своїх громадян

В РЖД призначили спеціальний поїзд N 906/905 за маршрутом Київ - Москва - Київ для вивезення росіян з України та громадян України з РФ, повідомили ЗМІ в прес-службі холдингу.

"Для організації перевезення громадян Російської Федерації з території України і громадян України з території Російської Федерації погоджено призначення спеціального поїзда N 906/905 за маршрутом Київ - Москва - Київ.

У складі поїзда 18 вагонів (близько 800 місць). Поїзд відправиться з Києва 27 березня і прибуде до Москви наступного дня - 28 березня. У зворотний рейс з Москви він відправиться 28 березня і прибуде до Києва 29 березня. Поїзд проїде без зупинок для посадки/висадки пасажирів, сказали в холдингу.

Нагадаємо, Укрзалізниця 17 березня закрила міжобласне і міжнародне сполучення. Однак призначила кілька поїздів сполученням Київ-Перемишль, які привозять з-за кордону українців, які опинилися заблокованими через карантин. На 25 березня призначені ще два спецпотяги з Польщі в Україну. На сьогодні в Україну повернулися понад 50 тисяч українців-заробітчан.

За матеріалами DT.UA