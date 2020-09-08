Російського актора Єфремова засудили до 8 років колонії за скоєння смертельної ДТП

Суд у Москві засудив російського актора Михайла Єфремова до 8 років позбавлення волі. Він у стані алкогольного сп'яніння вчинив ДТП, у якій загинула людина.

Про це пише Meduza.

Окрім терміну Єфремову заборонили три роки керувати автомобілем. Також він має виплатити старшому сину загиблого Сергія Захарова 800 тисяч рублів компенсації (272 тисячі гривень).

Захист постраждалих уже зазначив, що оскаржувати вирок Єфремову не буде. Його взяли під варту одразу ж в залі суду.

Увечері 8 червня в центрі Москви російський актор Михайло Єфремов влаштував ДТП, в якій загинула людина. Експертиза показала, що актор перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Єфремов за кермом автомобіля Jeep Grand Cherokee на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з автофургоном Lada і пошкодив ще кілька машин. В аварії загинув водій автофургона - 57-річний Сергій Захаров, який працював кур'єром в інтернет-магазині.

Наступного дня Таганський районний суд Москви ухвалив рішення відправити Єфремова під домашній арешт на час розслідування.

13 червня Михайло Єфремов записав перше відеозвернення після резонансної ДТП. У своєму зверненні Єфремов визнає, що під час ДТП був п'яний і що сідати в такому стані за кермо "неможливо". Він також попросив вибачення у рідних і близьких загиблого Сергія Захарова і пообіцяв будь-яку допомогу, якщо вони зможуть і захочуть її прийняти.За матеріалами babel.ua