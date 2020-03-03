С 1 апреля украинцы будут оформлять электронные больничные

В Украине с 1 апреля 2020 года запускают систему электронных больничных листов.

Об этом сообщается в Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, с 1 апреля украинцы онлайн смогут оформить больничный лист. Таким образом, больше не нужно будет выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику.

"Правительство вводит систему электронных больничных. Врач сможет электронной подписью утвердить документ. Система автоматически будет посылать информацию о больничном работодателю работника и в Фонд социального страхования", - отметил премьер.

Гончарук добавил, что это ускорит процедуру получения страховых выплат, а также уменьшит мошенничество, когда фейковые больничные листы можно было купить за 200-300 гривен.

Система будет работать на базе программного обеспечения Пенсионного фонда. По материалам ГолосUA.