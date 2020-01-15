С апреля пенсионный возраст для женщин увеличится

С первого апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин увеличится на полгода и будет составлять 59,5 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины на странице в Facebook.

Как изменится пенсионный возраст

В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля — 59 лет и 6 месяцев.

С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет.

Как назначается пенсия

Начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.

Право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет.

С каждым последующим годом он будет расти на один год — до 35 лет в 2028 году.

По материалам https://minfin.com.ua