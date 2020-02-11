С лайнера Diamond Princess планируют эвакуировать пожилых людей

Японские власти планируют эвакуировать с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, часть пассажиров - пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источник, близкий к японскому правительству.

"Правительство Японии намерено разрешить пожилым людям и пассажирам с хроническими заболеваниями сойти на берег с круизного лайнера, который стоит на карантине в порту Йокогамы из-за коронавируса", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, сколько пассажиров сможет сойти на берег. Около 80% пассажиров на борту - люди старше 60 лет, 215 - старше 80 лет, 11 - старше 90 лет.

Такое намерение японских властей связано с тем, что пожилые люди более подвержены заражению коронавирусом, кроме того, они страдают от клаустрофобии в замкнутых помещениях судна.

Как известно, в Японии подтвердили 161 случай заражения коронавирусом. Из этого числа 135 человек - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, на котором до момента его прибытия в Йокогаму находилось 3700 человек. Согласно первоначальному плану, карантин судна должен продолжаться до 19 февраля. После этого люди смогут оставить судно. По материалам Укринформ