СБУ блокировала ввоз в Украину партии наркотиков на 200 млн гривен

Служба безопасности Украины изъяла в порту "Южный" в Одесской области почти 54 килограмма кокаина, который пытались ввезти из одной из стран Южной Америки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что сотрудники СБУ обнаружили первую партию тяжелого наркотика при осмотре в порту грузового контейнера с бананами. 45 брикетов с высококачественным кокаином были спрятаны среди легального груза.

"Для подтверждения качества "товара" отправители маркировали пакеты своим "фирменным знаком" - изображением "миньона", что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндикатов. Для усложнения обнаружения наркотика сканером каждый брикет был обернут в свинцовые упаковки", - говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость изъятого кокаина на черном рынке составляет более 200 миллионов гривен.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации канала контрабанды наркотиков.

По материалам "Аргументы и Факты Украина".