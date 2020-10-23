СБУ затримала "громадських активістів", яких фінансували нардепи "протестів"

Служба безпеки України затримала учасників громадської організації, яку фінансували народні депутати для рейдерства та "протестів". Так званих "громадських активістів" співробітники СБУ затримали на Київщині.

Це "об'єднання" підконтрольне народному депутату та співголові однієї з політичних партій, інформує пресцентр СБУ.

Повідомляється, що на замовлення керівництва партії "бійців" залучали до силових заходів під час рейдерських захоплень, вони брали участь у мітингах і протестних акціях.

Також встановлено, що учасники об'єднання контролювали збут наркотиків у регіоні, зберігали вибухівку, зброю та боєприпаси.

Під час обшуків, проведених за адресами проживання основних фігурантів, правоохоронці вилучили ручний гранатомет, гранату РГО із запалом до неї, 7 саморобних вибухових пристроїв, пістолет "Шмайсер" калібру 9 мм, пристрої для відстрілу гумових набоїв, 70 набоїв різного калібру, розфасовані наркотичні засоби, сім-картки кількох мобільних операторів, телефони, комп'ютерну техніку.

Двох учасників угруповання співробітники спецслужби вже затримали. Ще троє "активістів" переховуються і перебувають у розшуку.

Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у скоєнні злочинів.