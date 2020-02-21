Сегодня Международный день родного языка

Сегодня, 21 февраля, в мире отмечают Международный день родного языка (International Mother Language Day), учрежденный еще в 2000 году по инициативе Бангладеш.

#Буквы собрали интересные факты о родном языке украинцев.

История праздника

В начале 1950-х тогдашняя власти Пакистана провозгласила урду единственным государственным языком на территории Бангладеш, но родным для людей был бенґальский.

В связи с этим 21 февраля 1952 состоялись демонстрации жителей страны, во время которых полиция и военные убили нескольких студентов. После провозглашения независимости Восточного Пакистана - Бангладеш в 1971-м, эту дату отмечали как день мучеников.

В 1999 году о "поддержке языкового и культурного разнообразия и многоязычия" объявили на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Причина - "вымирание языков".

"Признание и уважение языкового и культурного разнообразия способствуют укреплению единства обществ. Это основа для более прочного мира как внутри народов, так и между ними", - заявляли в организации.

Международный день родного языка был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается ежегодно с февраля 2000 года.

В 2020 году исполняется ровно 20 Международному дню родного языка.

В этот день напоминают о лингвистическом и культурном разнообразии и многоязычие мира.

Мероприятия ЮНЕСКО к Международному дню родного языка

Тема Международного дня родного языка в 2020 году - "Языки без границ". Праздник будет посвящен поощрению мирного диалога и социальной интеграции.

"Признание и уважение языкового и культурного разнообразия способствуют укреплению единства и сплоченности обществ, являющихся основой для более прочного мира как внутри обществ, так и между ними", - говорится на сайте ЮНЕСКО.

В мире существует около 6000 языков и 43% из них находятся под угрозой исчезновения, а каждые две недели в мире исчезает один язык.

Несколько сотен языков играют ведущую роль в системах образования и в государственной сфере, и менее ста языков используются в мире цифровых технологий.

"Языки играют важнейшую роль для обеспечения самобытности человека и групп людей и их мирного сосуществования. Они служат одним из стратегических факторов прогресса в достижении устойчивого развития и гармоничных отношений между глобальными и местными условиями. Только всестороннее принятия многоязычия даст всем языкам возможность найти свое место в мире, охваченном процессами глобализации", - говорится в сообщении.

Чтобы обеспечить международную поддержку многоязычия и языкового разнообразия, ООН предлагает всем заинтересованным странам и организациям разработать, поддержать и активизировать мероприятия, нацеленные на содействие уважению и защите всех языков.

7 фактов об украинском языке

По случаю Международного дня родного языка образовательный проект "Язык - ДНК нации" обнародовал интересные факты об украинском языке.

Факт 1. Современный украинский язык имеет около 256 000 слов.

Факт 2. Лексически наиболее близким к украинскому языку является белорусский - 84% общей лексики, далее следуют польский и сербский (70% и 68% соответственно) и только потом - русский (62%). Кстати, если сравнивать фонетику и грамматику, то украинский имеет от 22 до 29 общих черт с белорусским, чешским, словацким и польским языках, а с русским только 11.

Факт 3. В украинском языке, в отличие от остальных восточнославянских языков, существительное имеет 7 падежей.

Факт 4. В украинском языке наибольшее количество слов начинается на букву "П". Наименее использованной буквой украинского алфавита является буква "Ф".

Факт 5. В украинском языке множество синонимов. Например, слово "горизонт" имеет 12 синонимов. Несмотря на воспетое миролюбие украинцев, больше синонимов имеет слово "бить".

Факт 6. Украинский язык богат на уменьшительные формы. Уменьшительное форму имеет даже слово "враги" - "вороженьки".

Факт 7. По разным данным, украинский язык занимает 25 или 32 место по количеству носителей среди самых распространенных языков в мире. Для 36- 37,5 миллионов человек украинский язык является родным. Всего в мире 41-45 миллионов человек владеют украинским.

9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. В мире украинским владеют от 41 до 45 миллионов человек, а родным его называют около 37,5 миллиона.

По материалам https://bykvu.com/