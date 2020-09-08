Сенцов: Володимира Балуха побили, він у тяжкому стані

Колишнього політв'язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха побили, він перебуває в лікарні у тяжкому стані, повідомив колишній політв'язень, український режисер Олег Сенцов.

"Володимир Балух був побитим сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з'ясовуються", - написав Сенцов у Facebook 8 вересня.

Поліція інформацію наразі не коментувала.

Володимир Балух - кримський фермер, український громадський активіст, член Конгресу українських націоналістів. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Взимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

Наприкінці 2016 року Володимира Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Вони стверджували, що на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд у Криму засудив його до 5 років позбавлення волі - за двома кримінальними справами: зберігання боєприпасів та інцидент, що назвали "побиттям начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання".

Балух свою провину не визнав, на знак протесту він оголошував голодування. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем. За матеріалами Крым.Реалии