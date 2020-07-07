Шарий в прошлом году приобрел виллу в Испании за 3 миллиона евро

Блогер, а также участник последних парламентских выборов Анатолий Шарий в августе прошлого года приобрел в Испании виллу. Об этом сообщается в расследовании "Слідство.Info".

Эту информацию подтвердил и сам Шарий в комментарии "Страна.ua". Он подчеркнул, что стоимость испанской недвижимости составила 3 миллиона евро.

Вилла Шария расположена в нескольких десятках километрах от Барселоны, в городке Рода-де-Бара. Приобретение недвижимости, площадью 230 кв.м., изначально оценивалось в ценовом диапазоне от 950 тысяч - 1 миллион евро - именно столько стоят дома, расположенные в том месте, где и вилла блогера.

После приобретения недвижимости, как сообщает "Слідство.Info", территория приобрела другой вид. Вместо декоративной ограды из кустов, дом был огражден двухметровым забором.

Также источник прикрепил к расследованию документ-выписку из испанского реестра недвижимости. В нем указывается, что владельцем виллы является именно Анатолий Шарий, однако на каких условиях он получил этот земельный участок, как и его стоимость, документ не сообщает.

Анатолий Шарий - известный украинский блогер, бежавший из страны в 2012 году. Сейчас он ведет канал на YouTube, количество подписчиков которого превышает 2,3 млн, с пророссийской риторикой.

В прошлом году Шарий создал партию для участия в парламентских выборах. Тогда его политическая сила набрала 2,2% и не прошла в Верховную Раду. По материалам TK Media