Таким чином, у Києві підтверджено три випадки зараження коронавірусом

Ще один випадок зараження коронавірусом зафіксований у Києві. Про це повідомляє МОЗ.

Сьогодні, 19 березня, було лабораторно підтверджено ще два випадки зараження Covid-19. Один випадок зафіксований у Житомирі, ще один -в Києві. Всього в Україні вже 18 випадків зараження, два з них - летальні.

Нагадаємо, що в Чернівецькій області коронавірус підтверджений у 10 осіб, у Донецькій 0 у одного, у Київській - у двох, у Житомирі - один випадок, в Києві - вже три.

В країні, нагадаємо, діють карантинні обмеження, закритий кордон, обмежено рух транспорту. У Київській, Житомирській та Чернівецькій областях оголошено режим НС. За материіалами 112.ua