Що потрібно знати перед відпусткою у Єгипті

Починаючи з 1 вересня, Єгипет вимагає від українських туристів здати ПЛР- тест на коронавірус. Це обов'язкова умова відвідування місцевих курортів в цьому сезоні. Тест можна зробити в Україні (його вартість становить від 700 до 1500 гривень) або в Єгипті (30 доларів).

Чимало туристів, дізнавшись про опцію проходження тестування за кордоном, вибирають саме цю послугу замість того, щоб зробити тест ще вдома.

Але багато представників турфірм наполягають на тому, щоб туристи перед відпусткою у Єгипті все ж здавали тест в Україні, а не після приїзду у відпустку. За словами експертів сфери, це допоможе уникнути безлічі проблем. Так, якщо ще в Україні виявиться, що турист захворів, то він буде спокійно лікуватися вдома і не буде потенційно заражати інших відпочиваючих. А ось якщо хворобу виявлять під час відпочинку, то це спричинить додаткові витрати, та й сама відпустка буде просто зіпсована.

Наприклад, так вважає Марина Казакова, засновник фірми Kazakovs Travel. За її словами, якщо у туриста виявлено вірус в Україні, то він буде спокійно лікуватися вдома або в лікарні, а у відпустку поїде пізніше.

"При цьому тур не згорає: страхова повертає його вартість. Іноді можна перенести тур на інші дати", - каже вона.

Але що коли COVID-19 виявлений у туриста в Єгипті?

Якщо у туриста вірус виявили вже у Єгипті, то алгоритм такий:

По-перше, турист потрапляє на карантин через 12-24 години після прильоту. Його селять в ізоляційний корпус або клініку, розміщену при готелі. У разі якщо захворювання у нього проходить безсимптомно, то туристу забезпечують прийом тільки вітамінних комплексів. Але якщо захворювання виражене, призначають медикаментозне лікування, каже представник фірми.

"У цей час кілька разів на день туристам приносять їжу і напої в номер. Послуга безкоштовна. При цьому туристам заборонено користуватися пляжем, басейном, ресторанами та територією готелю", - наголошує Марина Казакова.

Карантин триває до моменту, поки результат тесту не буде негативним, каже вона.

Повторне тестування туристу в Єгипті проводять через 7 днів з моменту прильоту або за 3 дні до вильоту додому. Ця процедура платна, і її вартість становить 110 доларів за людину.

"Турист оплачує послугу самостійно, страхова не покриває ці витрати", - говорить Казакова.

Вона настійно рекомендує здавати тести в Україні ще до поїздки: тоді у разі негативного результату тесту туристи зможуть повноцінно відпочити на морі, а не перебувати на тривалій ізоляції. За матеріалами РБК-Україна.