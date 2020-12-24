Що відомо про план вакцинації від COVID в Україні

Міністерство охорони здоров'я представило план вакцинації населення від коронавірусу. План містить в себе п'ять етапів, а вакцинацію планують провести для не менш ніж 50% населення країни.

Відповідний план на брифінгу представив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

План містить в себе 9 пріоритетних груп, яким будуть робити щеплення: медичні працівники; військовослужбовці; працівники соціальної сфери; особи, які проживають в установах з довгострокового догляду, і працівники таких установ; літні люди (60+ років); працівники критично важливих структур державної безпеки (ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, МВС); вчителі та інші працівники сфери освіти; особи у віці від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями; люди, які знаходяться в місцях позбавлення волі та слідчих ізоляторах і працівники цих установ

При цьому люди старше 60 років з супутніми захворюваннями будуть рекомендовані для отримання вакцини в першу чергу.

Також план включає п'ять етапів вакцинації, який пройдуть в 2021-2022 роках: Вакцинація людей з критичним рівнем інфікування розвитку COVID-19 і тих, які виконують критичну функцію відповідності на пандемію (медпрацівники, військовослужбовці). Охоплення - 355 тисяч осіб; Вакцинація людей з дуже високим рівнем інфікування і тих, хто надає медичні послуги (люди, які є в групі ризику за віком, і медпрацівники) - 2,3 млн осіб; З високим ризиком інфікування і тих, які виконують функції з підтримання безпеки і життєдіяльності країни - 7,2 млн осіб; Вакцинація людей з підвищеним ризиком інфікування та тих, які виконують функції з підтримання безпеки і життєдіяльності країни - близько 11 млн; Вакцинація інших категорій населення, які не входять в число пріоритетних груп - близько 19 млн осіб

За цей період в Україні планують прищепити не менше 50% населення країни.

Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ планує укласти контракти на постачання COVID-вакцин з виробниками до кінця року.

Також повідомлялося, що Україна хоче отримати додатково ще 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу за механізмом COVAX. За матеріалами РБК - Україна.