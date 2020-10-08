Школам Києва рекомендовано розпочати осінні канікули 21 жовтня

Департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації (КМДА) з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України рекомендував столичним школам почати осінні канікули 21 жовтня для запобігання поширенню коронавірусу і створення безпечних умов у період проведення місцевих виборів.

"За інформацією Департаменту, за парти школярі повернуться за тиждень - 28 жовтня", - повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що на поточний момент ситуація з захворюваністю коронавірусом в освітніх установах контрольована, але динаміка - негативна. Школи й дитячі сади та надалі працюють за певним регламентом.

Для посилення протиепідемічної безпеки місто збільшило фінансування витрат на закупівлю необхідних засобів для шкіл з 30 до 40 млн грн. Уже майже на 32 млн грн закуплено дезінфекційні та мийні засоби для санітарно-гігієнічної обробки приміщень та щоденного прибирання під час освітнього процесу, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, паперові рушники тощо. За матеріалами Інтерфакс-Україна.