Синоптики попередили українців про різку зміну погоди. Одягаємося тепліше

14 березня, температура повітря в Україні впаде, а в деяких областях прогнозують мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Опади у вигляді дощу зі снігом пройдуть у Волинській, Житомирській, Рівненській, Київській, Чернігівській і Сумській областях. Також місцями дощі обіцяють в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях. У решті регіонів сухо, але хмарно. Вітер південно- західний 7-12 м/с.

На заході країни температура повітря вдень складе +5…+7 градусів за Цельсієм. Вночі стовпчики термометрів впадуть до +2…+4 градусів.

На сході країни буде тепліше - 7-11 градусів вище нуля вдень і +4…+6 вночі.

Набагато теплішу погоду обіцяють на півдні. Там +11…+14 вдень і +5…+7 вночі.

У центральних областях денна температура протримається на позначці +6…+9 градусів. У темний час доби буде +2…+4.

На півночі України стовпчики термометрів покажуть +5…+7 градусів вдень, а вночі - 2-4 вище нуля.

У Києві 14 березня синоптики прогнозують дощі зі снігом. Температура вдень - 5-7 градусів тепла, вночі +2…+4.