Синоптики предупреждают о мокром снеге с дождем
2020-01-27 09:59
По прогнозам Укргидрометцентра, 29 января в Украину придет циклон
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в течение дня + 2, + 5 градусов.
"Во вторник на юг придут дожди, дотянутся до Черкасской области, Днепра и Кропивницкого. На остальной территории - без осадков", - отметила Диденко.
По ее словам, 29 января циклон обусловит в Украине мокрый снег, дождь (кроме юга) и сильный ветер.
В Киеве в понедельник-вторник осадки маловероятны, 29 января в столице - усиление ветра, появится дождь, вечером с переходом в мокрый снег.
По материалам ЛІГАБізнесІнформ.