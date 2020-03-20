Службы такси Bolt и Uber готовы бесплатно перевозить медиков в Киеве

Службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников в столице.

Об этом на брифинге 20 марта сказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Укринформ.

"Службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников, которые едут на работу и с работы. Сегодня городские власти прорабатывает с главными врачами медучреждений механизм воплощения этой инициативы. Я благодарен социально ответственному бизнесу за помощь", - сказал Кличко. По материалам "День".