Службы такси Bolt и Uber готовы бесплатно перевозить медиков в Киеве
2020-03-20 16:12
Службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников в столице.
Об этом на брифинге 20 марта сказал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Укринформ.
"Службы такси Bolt и Uber выразили готовность бесплатно перевозить медицинских работников, которые едут на работу и с работы. Сегодня городские власти прорабатывает с главными врачами медучреждений механизм воплощения этой инициативы. Я благодарен социально ответственному бизнесу за помощь", - сказал Кличко. По материалам "День".