Смог і коронавірус: вчені виявили шокуючий зв'язок

Висока забрудненість повітря може посилювати перебіг хвороби на коронавірус

Коронавірус у світі інфікував близько 2,5 мільйона людей, в деяких містах забрудненість повітря ще більше погіршує ситуацію з інфекцією. У цьому впевнена представник МОЗ Марія Нейра. Вона вважає, що смог може збільшити ризик смерті від COVID-19 або серйозно ускладнювати одужання людини.

Співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомила, що скоро буде підготовлена карта забруднених міст світу на основі бази даних МОЗ, також цим країнам буде запропоновано план з подолання пандемії коронавіруса. Про це Нейра повідомила в інтерв'ю BBC.

Марія уточнила, що в першу чергу це стосується країн Латинської Америки та Азії. У цих регіонах давно існує проблема з чистим повітрям.

Вчені з Університету Гарварду в Америці провели дослідження і з'ясували, що рівень смертності від коронавіруса на 15% вище в тих районах, де ступінь забруднення повітря зросла навіть не критично.

Таку точку зору висловлюють і співробітники кафедри епідеміології Мюнхенського університету ім. Людвіга-Максиміліана в ФРН. За словами вчених, "тяжкість перебігу коронавірусної інфекції може посилюватися через наявність у повітрі забруднюючих частинок". За матеріалами РБК-Україна.