Соціологи розповіли, кому довіряють українці

Сьогодні, 21 серпня, повідомляється, що українці найбільше довіряють Збройним силам України, а найбільше не довіряють Верховній Раді.

Такі дані всеукраїнського соціологічного опитування населення, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" з 8 по 15 серпня 2020 року, оприлюднило агентство Інтерфакс-Україна.

Респондентів запитали, якою мірою ви довіряєте різним організаціям, громадським інституціям та окремим державним діячам.

Кабінету міністрів не довіряють (взагалі не довіряють і скоріше не довіряють) 76,5% опитаних, довіряють (скоріше довіряють і повністю довіряють) - 17,4%, а решта вагалася відповісти.

Верховній Раді не довіряють 79,3%, довіряють - 15%, решта вагалася з відповіддю.

Президенту України не довіряють 54,7%, довіряють - 39,1%, решта вагалися з відповіддю.

Національному банку не довіряють 69,4%, довіряють - 21,6%, решта вагалися з відповіддю.

Політичним партіям не довіряють 76,5%, довіряють - 15,3%, решта вагалися з відповіддю.

Профспілкам не довіряють 58,3%, довіряють - 20%, решта вагалися з відповіддю.

Релігійним організаціям не довіряють 46,7%, довіряють - 39,2%, решта вагалися з відповіддю.

Громадським організаціям не довіряють 42,4%, довіряють - 43,9%, решта вагалися з відповіддю.

Волонтерам не довіряють 29%, довіряють - 63,3%, решта вагалися з відповіддю.

Ветеранам АТО не довіряють 26,9%, довіряють - 64,5%, решта вагалися з відповіддю.

Збройним силам України не довіряють 24,9%, довіряють - 68,4%, решта вагалися з відповіддю.

Службі безпеки України не довіряють 57,7%, довіряють - 29,4%, решта вагалися з відповіддю.

Національної поліції не довіряють 65%, довіряють - 27,4%, решта вагалися з відповіддю.

Прокуратурі України не довіряють 74,4%, довіряють - 14,6%, решта вагалися з відповіддю.

Міністерству охорони здоров'я України не довіряють 65,3%, довіряють - 25,9%, решта вагалися з відповіддю.

Лікарям не довіряють 31%, довіряють - 61,1%, решта вагалися з відповіддю.

Українським газетам не довіряють 58,4%, довіряють - 24,3%, решта вагалися з відповіддю.

Українському радіо не довіряють 55,4%, довіряють - 24,8%, решта вагалися з відповіддю.

Українському телебаченню не довіряють 55,6%, довіряють - 34,7%, решта вагалися з відповіддю.

Інтернет-виданням не довіряють 33,3%, довіряють - 47,2%, решта вагалися з відповіддю.

Облрад не довіряють 47,3%, довіряють - 21,4%, решта вагалися з відповіддю.

Райрад не довіряють 48,5%, довіряють - 29,5%, решта вагалися з відповіддю.

Міським/сільським/селищним радам не довіряють 43,2%, довіряють - 449%, а решта вагалися відповісти.

Міському/сільському голові не довіряють 41,4% опитаних, довіряють - 48,9%, а решта вагалися відповісти.

В ході опитування "Думка і погляди населення України, серпень 2020" було опитано 3 012 респондентів похибка вибірки 1,1 - 1,83%.

Нагадаємо, 21 серпня повідомлялося, що вступ України в НАТО підтримують 46,8% українців, 27,3% виступають за позаблоковий статус країни, а 16,4% - за вступ до організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Президенти України на вигляд ніби все різні, а за своїми результатами своєї роботи - однакові. За матеріалами ZN.UA