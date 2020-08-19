Сьогодні святкують Яблучний Спас

Свято Преображення Господнього у народі іменують Яблучним Спасом.

Цей день християни відзначають у згадку про Преображення Ісуса Христа перед учнями на горі Фавор.

У це свято за древнім звичаєм відбувається освячення перших плодів (злаків, винограду чи яблук), тому в народі цей день називають Другим, або Яблучним Спасом.

Окрім яблук, цього дня на церковну паперть приносять й інші плоди врожаю: горох, картоплю, огірки тощо.

Звичаї свята

Свято Преображення обрано для благословення плодів, бо в Єрусалимі, звідки запозичено Устав Східної церкви, саме в ту пору дозрівав виноград.

Церква, благословляючи принесені плоди, утверджує думку про те, що все — від людини до рослини — має бути присвячене Богу як Його творіння.

Цього дня до церкви також несли святити квіти й мак, які потім клали за іконами, де вони зберігалися до весни. Навесні цей мак розсівають по городі, а сухі квіти на Благовіщення вплітали у коси.

На цей Спас також поминають померлих.

На Преображення Господнє заборонено працювати: займатися прибиранням, шити та штопати, робити ремонт. Виняток становлять такі роботи, як збирання врожаю та приготування їжі.

Прикмети на Спаса

По погоді на Яблучний Спас визначають, якою буде осінь і зима в цьому році:

сонячний і безхмарний день - до сухої осені, дощовий - до мокрої;

який Спас 19 серпня - такі й Покрова 14 жовтня;

який Яблучний Спас - така й погода в січні;

ясний день - до морозної зими з хуртовинами.