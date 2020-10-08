Сьогодні українські юристи відзначають своє професійне свято

Своє професійне свято сьогодні, 8 жовтня, відзначають юристи в Україні, передає УНН.

День юриста з'явився в календарі України за указом Президента у 1997 році.

Це свято, яке об'єднує юристів різних сфер діяльності, що стоять на захисті прав і свобод українців.

Свято встановлено в Україні "...на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України, Спілки юристів України, Спілки адвокатів України..." згідно з указом Президента.