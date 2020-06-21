Сьогодні в Україні та світі відзначається День батька

У неділю, 21 червня, в Україні та в світі відзначається День батька. Це свято на честь татусів відзначається щорічно в більшості соціально розвинених країн. Українці святкують День батька у третю неділю червня.

День батька в Україні

В Україні День батька офіційно святкується з 2019 року. 2020 року свято відзначається лише вдруге і випадає на 21 червня.

Як відомо, 8 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив указ президента України Петра Порошенка "Про День батька". До 2019 року Україна святкувала лише День матері.

Мета свята

В уряді пояснили, що реалізація нормативного акта про День батька повинна сприяти всебічному розвитку сім'ї як основи суспільства, а також змінювати погляд на батьківство - підвищувати статус чоловіка як батька.

Іншими словами, свято встановлене на знак вдячності чоловікам, які сумлінно та самовіддано піклуються про своїх дітей.

Як відзначається свято

У День батька в багатьох країнах світу прийнято носити троянди: червоні - якщо батько живий, білі - якщо пішов у інший світ.

Цього дня організовують сімейні святкування, пікніки, батьків вітають та дарують їм подарунки, висловлюючи свою любов і вдячність. За матеріалами Новини Закарпаття.