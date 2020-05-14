Справа MH17. У Донецьку окупанти заарештували одного з обвинувачених

Обвинувачений у справі про катастрофу рейсу MH17 Леонід Харченко в березні був заарештований окупантами в Донецьку. Про це повідомляє Російська служба BBC із посиланням на джерела серед бойовиків.

За інформацією BBC, Харченка було затримано біля свого будинку в Донецьку 11 березня, після того, як 9 березня в Нідерландах почався суд у справі про збитий у 2014 році малайзійський лайнер. 8 травня арешт було продовжено ще на два місяці.

Бойовики, що служили разом із Харченком, розповіли BBC, що його звинувачують у незаконному обшуку в 2014 році і незаконному зберіганні зброї. При цьому нібито за першим звинуваченням у потерпілих претензій немає, а пістолет, що проходить за другою справою, було видано Харченку в 2019 році окупаційною адміністрацією "для забезпечення особистої безпеки у зв'язку зі справою MH17".

На думку джерел BBC, Харченка заарештували, щоб українські спецслужби не могли вивезти його на підконтрольну Україні територію, як це сталося з Володимиром Цемахом, якого також підозрюють у причетності до загибелі рейсу MH17.

Леонід Харченко (позивний "Крот") - уродженець Костянтинівки, Донецька область, 47 років. До бойовиків приєднався у квітні 2014 року, під час боїв за Слов'янськ. Від 6 липня 2014 року був командиром "розвідувального Крота" у "2-му відділі ГРУ ДНР", до цього - "комендант" Костянтинівки. Охороняв Бук, з якого імовірно був збитий лайнер, в районі місця пуску ракети на південь від Сніжного. Можливо, також координував транспортування ЗРК із Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію Бука в РФ.

Раніше висловлювалася версія, що в 2015 році Харченка було вбито. Як розповіли джерела BBC, насправді наприкінці 2015 року він поїхав у Росію і жив у Ростові-на-Дону. Потім повернувся до лав бойовиків, у 2018 році "звільнився в запас" у "званні" підполковника і жив у Донецьку.

Літак рейсу МН17 Амстердам-Куала-Лумпур був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області на підконтрольній бойовикам території. Загинули всі 298 людей на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року слідство оприлюднило перші висновки: МН17 ракетою 1986 року випуску збив Бук 53-ї бригади армії РФ (Курськ). Австралія і Нідерланди офіційно звинуватили РФ у катастрофі, Малайзія утрималася від звинувачень.

9 березня в Нідерландах почався суд у справі про катастрофу лайнера рейсу MH17. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.