Справа Шеремета: Андрія Антоненка залишили під вартою ще на два місяці, під судом - сутички (відео)

Шевченківський райсуд Києва продовжив на два місяці тримання під вартою Андрію Антоненку, фігуранту справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Прихильники підозрюваного перекрили дорогу, між ними та поліцією сталися сутички.

Про перекриття дороги повідомляється на сайті поліції Києва.

"Правоохоронці проводять з громадянами роз'яснювальну роботу аби відновити правопорядок та забезпечити безперешкодний проїзд службового автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

Роз'яснювальна робота у підсумку завершилася сутичками, було чутно вибухи. Це, зокрема, є на відео з-під суду.

Блокували прихильники Антоненка виїзд з території суду, аби правоохоронці не змогли вивезти підозрюваного.

Столична поліція порушила справу за ч. 1 ст. 343 "Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, судового експерта, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця" Кримінального кодексу.

Як передає hromadske з місця події, пізніше прихильники Антоненка вирішили їхати додому до генпрокурора Ірини Венедіктової, щоби вимагати від неї звільнити Антоненка, бо генпрокурор може звертатися до суду з таким проханням.