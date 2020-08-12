Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд не задовольнив апеляцію захисту підозрюваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета ветерана АТО Андрія Антоненка ("Ріффмастера") на ухвалу суду першої інстанції про продовження йому строку тримання під вартою.

Про це повідомляє Фейсбук-спільнота Free Riff.

"Андрія Антоненка залишили під вартою. Головуюча суддя Фрич", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень.

Кузьменко й Антоненко залишалися у СІЗО. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. За матеріалами Укрінформ.