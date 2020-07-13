Справа Шеремета: з Дугарь зняли браслет, Антоненка залишили під вартою

Київський апеляційний суд зняв електронний браслет з підозрюваної у вбивства журналіста Павла Шеремета військової медсестри Яни Дугарь.

Про це повідомив адвокат Дугарь Віталій Коломієць, передає УНН.

"Суд частково задовольнив апеляційну скаргу, зняв обмеження щодо пересування територією України, зняв електронний браслет. Заставу ми внесли..." - розповів Коломієць.

Водночас суд відхилив скаргу захисту Андрія Антоненка по запобіжному заходу, залишивши його під вартою.

Після того як головуючий суддя зачитав рішення, у залі суду закричали "Ганьба!".

Апеляцію на запобіжний захід Антоненку переносили 5 разів.

21 травня поліція й прокуратура завершили слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. 3 обвинуваченим змінили підозри. Йдеться про музиканта й добровольця Андрія Антоненка, лікарку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь. Тепер слідство називає організаторами злочину невстановлених осіб. Антоненко й Кузьменко, мовляв - виконавці, а Дугарь - спільниця. Змінили й мотив убивства.

Усім 3 підозрюваним 25 травня переглянули запобіжні заходи в Печерському райсуді. Антоненка й Кузьменко залишили під вартою до 23 і 24 липня відповідно. Дугарь замість нічного домашнього арешту призначили 168 150 грн застави та носіння електронного браслета. Пів тисячі людей надіслали потрібну суму за 3 год. із часу оголошення збирання. 10 червня про готовність взяти на поруки Кузьменко заявила народний депутат, голова партії "Голос" Кіра Рудик. Але в клопотанні було відмовлено.

Про затримання Антоненка, Кузьменко й Дугарь повідомили 12 грудня торік на пресконференції за участю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, тодішнього генпрокурора Руслана Рябошапки й президента Володимира Зеленського. За матеріалами Gazeta.ua