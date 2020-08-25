Справу обвинувачуваних у вбивстві Шеремета розглядатиме суд присяжних

Шевченківський районний суд Києва ухвалив, що суд присяжних розглядатиме справи щодо обвинувачення Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко 4 вересня. Засідання призначено на 12:00 4 вересня.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Також суд залишив Антоненка під вартою до 23 жовтня. До того ж дня залишили під слідством Дугарь і продовжили цілодобовий домашній арешт Кузьменко.

Видання Бабель повідомляє, що Яні Дугарь встановили заставу у розмірі 168 160, вона повинна буде здати документи для виїзду за кордон і повідомити суду, якщо змінить місце проживання.

Раніше підозрюваним у справі вбивства Шеремета вручили обвинувальний акт.

11 серпня підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Раніше підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Крім того, підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь пом'якшили запобіжний захід і зняли з неї електронний браслет.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд переніс слухання у справі Андрія Антоненка на 9 липня.

4 липня у Києві тисячі людей вийшли на акцію "200 днів брехні" на підтримку Яни Дугарь, Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко, яких тримають під вартою через нібито причетність до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Раніше повідомлялося, що на адвоката Влада Добоша, який представляє інтереси затриманої за підозрою в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета медика Юлії Кузьменко, завели справу. За матеріалами Прямий канал.