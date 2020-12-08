США підтвердили високу ефективність COVID-вакцини Pfizer

Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) Сполучених Штатів в результаті перевірки підтвердило ефективність COVID-вакцини Pfizer і BioNTech.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що вакцина показала свою ефективність на 95%. Проте у відомстві зауважили, що такий рівень ефективності досягається через сім днів після введення другої дози вакцини. При цьому ефективність вакцини після першої дози становить близько 82%.

"У запланованих проміжних і фінальних аналізах ефективність вакцини через сім днів після другої дози становила 95% учасників без підозр на те, що вони перехворіли на інфекцію SARS-CoV-2 і понад 94% в групі учасників, серед яких були перехворіли", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що поки невідомо знижується рівень захисту від коронавірусу через три тижні після першого введення препарату. При важких випадках захворювання введення першої дози препарату було ефективно в 88,9% випадків.

Нагадаємо, 8 грудня, Велика Британія почала вакцинувати своє населення від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що ефективність вакцини від коронавірусу компанії Moderna складає 94,1%, проте ефективність препарату при тяжкій формі коронавірусу становить 100%.

Міністерством охорони здоров'я було підписано технічні документи з глобальним механізмом COVAX, в рамках якого Україна отримає 8 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

За матеріалами Прямий канал.