Степанов: Антибіотики будуть відпускати за електронним рецептом

В рамках цифрової трансформації Міністерство охорони здоров'я збирається ввести електронну систему продажу спеціальних ліків.

Річ йде про інсулін, препарати для імуносупресії та ті, які містять наркотичні речовини, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у вівторок 22 грудня.

"Наступним кроком будуть антибіотики, які будуть продаватися виключно за електронним рецептом", - заявив очільник відомства.

Згідно з заявою очільник МОЗ, система електронних рецептів є частиною цифрових трансформацій й електронний модуль запрацює з 1 квітня.

Через значне збільшення самовільного вживання антибіотиків на фоні пандемії коронавірусу МОЗ посилює контроль за аптеками і змінює правила продажу ліків.

Дерлікслужба отримає доручення щодо виконання контрольних заходів. Один з заходів - паперові рецепти лікаря мають зберігатися в аптечних закладах протягом одного року, щоб служба в будь-який момент могла здійснити перевірку щодо відпустку антибіотиків, зауважив Степанов.

Нагадаємо, в Україні в 5-6 разів зросло споживання антибіотиків деяких групп, заявив 9 грудня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Глава МОЗ уточнив, що застосування антибіотиків, як правило, відбувається тільки за призначенням лікаря.

Безконтрольний прийом антибіотиків може призвести до розвитку антибіотикорезистентності, тобто зменшення чутливості збудників хвороби до лікарського засобу, нагадав керівник відомства.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що наслідки пандемії коронавірусу для сфери охорони здоров'я в Україні можуть бути жахливими.

"Віддалені наслідки пандемії для системи охорони здоров'я будуть жахливі. Антибіотикорезитентність - наслідок неконтрольованого споживання антибіотиків зараз. Онкологія, серцево-судинні - втрата сьогоднішньої діагностики через перенавантаження системи охорони здоров'я", - зазначив Ляшко.

Головний санлікар заявив, що зараз важливо, аби усі чиновники та представники влади мобілізували свої зусилля для вирішення цієї проблеми.

Про те, як буде рухатися медична реформа; що далі робити лікарням, лікарям, пацієнтам, місцевій владі і МОЗ, враховуючи особливості української ментальності та очевидну нестачу коштів на охорону здоров'я найближчим часом; про першочергові кроки, які необхідно буде зробити до, а особливо після виходу з епідемії, ZN.UA розмовляло з керівником Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки, колишнім заступником міністра охорони здоров'я часів Уляни Супрун Павлом Ковтонюком. За матеріалами ZN.UA