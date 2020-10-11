Степанов назвав регіони з найбільшою заповненістю лікарень через COVID-19

В Україні найбільш напружена ситуація із заповненням лікарень пацієнтами з коронавірусом в Києві, а також в Донецькій, Одеській, Харківській та Сумській областях, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Найбільш напружена ситуація у нас з точки зору ліжкового фонду, з точки зору заповнюваності наших лікарень, у нас в Донецькій області, в Одеській області, в місті Київ, в Харківській області, Сумської області. Тобто ті регіони, де бачимо велику кількість нових випадків, які реєструються і госпіталізуються", - зазначив він.

За словами Степанова, в лікарнях країни сьогодні перебуває з підтвердженим діагнозом COVID-19 і з підозрою на коронавірус всього 19 404 пацієнти.

Станом на ранок неділі, 11 жовтня, в Україні зафіксовано 261 тисячами 34 випадки зараження коронавірусів. За добу діагноз підтвердився у 4 тисяч 768 українців.

З початку епідемії від коронавирусної хвороби одужали 113 тисяч 507 осіб, за добу з лікарень виписали 937 українців.

У антилідерах за кількістю нових випадків коронавирусу: Харківська (593), Хмельницька (328) Житомирська (302), Рівненська (234), Сумська (229) області та Київ (502).

Як і прогнозували експерти, з настанням осені ситуація з захворюваністю коронавірусом почала погіршуватися. У деяких областях України лікарні перевантажені ковіднимі пацієнтами, МОЗ почав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус. По матерiалами ZN.UA