Степанов пояснив, чому в Україні зменшилася кількість тестувань на коронавірус

В Україні стрімко знизилася кількість діагностованих випадків COVID-19. На це вплинуло зменшення кількості проведених щоденних тестувань. Однак голова Міністерства охорони здоров'я України виправдав це початком застосування у тому числі тестів на антиген - експрес-тестів. Про це він заявив в ході пресбрифінгу в понеділок, 28 грудня.

За його словами, упродовж минулого тижня було виявлено 59 381 випадок COVID- 19. Позаминулого тижня - 70 327.

Крім того, методом ПЛР зробили 203 954 тестування, а за позаминулий тиждень - 250 417.

"Нібито впало, з чим це пов'язано? Ми почали застосовувати у тому числі тести на антиген - експрес-тести, Це тести, які за 15 хвилин робляться", - сказав Степанов, зазначивши, що за минулий тиждень кількість зроблених тестувань на виявлення антигену експрес-тестами становила 58 063 тестування.

В Україні упродовж неділі, 27 грудня, виявили 4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це найменше число зафіксованих випадків упродовж доби за останні два місяці. Таке явище пов'язане з тим, що упродовж доби було проведено лише 15 332 тестування (зокрема методом ПЛР - 12 225, методом ІФА - 3 107). Для порівняння, зазвичай у будні дні щоденно здійснювалося близько 60 тисяч тестів.

Нагадаємо, що на початку грудня кілька днів поспіль Міністерство охорони здоров'я України звітувало про зниження захворюваності на коронавірус в країні, пов'язуючи це з позитивною дією карантину вихідного дня. Однак насправді "нові" дані про випадки коронавірусу вносилися до системи із затримкою у декілька місяців.

Попри на махінації навколо проведення тестувань, кожен день ми втрачаємо життя сотень співгромадян. Лікарні переповнені. Пацієнтів виписують додому з аномально низькою сатурацією. Волонтери в паніці шукають кисневі концентратори, щоб не дати людям померти. Але допомогти, на жаль, встигають далеко не завжди й не всім. За матерiалами ZN.UA