Столична "швидка" для боротьби з коронавірусом отримала нові іномарки

Офіційний імпортер автомобілів Volkswagen в Україні у понеділок передав 10 автомобілів у тимчасове користування для медичних працівників та організацій, залучених до боротьби з COVID-19, передає УНН.

Так, сьогодні медикам та соцслужбам Volkswagen передав десять автівок моделі Polo sedan, оснащених автоматичною коробкою передач з об'ємом двигуна 1,4 л (1,4 TSI).

Зі слів імпортерів, частина автомобілів буде надана в Єдиний координаційний центр, який діє на базі Департаменту соціальної політики КМДА та допомагає незахищеним та вразливим верствам населення.

Автомобілі будуть використовуватися для перевезення пацієнтів, які проходять лікування гемодіалізом і підпадають під групу ризику інфікування коронавірусом.

Три автомобілі будуть надані Центру Екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, де бригади швидкої медичної допомоги надають цілодобову екстрену медичну допомогу при нещасних випадках і станах, що загрожують життю чи здоров'ю населення.

"Наші співробітники будуть приїжджати з найвіддаленіших місць області та привозитимуть співробітників. Це дуже цінно, тому що в Києві питання пересування якось вирішується, але за містом у нас близько 450 співробітників. Там, де немає залізниці, це (автомобілі - ред.) вирішить цю проблему", - сказав очільник ЦЕМД та МК Анатолій Вершигора.

Також автомобілі отримають медичні працівники Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.