Страстная пятница: традиции и приметы

Последняя пятница перед Пасхой - Страстная. Это самый скорбный день в году, поскольку Христос был распят и умер на кресте. Что можно, а что нельзя делать в Страстную пятницу

В пятницу перед Пасхой христиане отмечают один из самых скорбных дней в церковном календаре, поскольку именно в это время вспоминаются страдания и гибель Иисуса Христа.

Страстная пятница имеет множество различных запретов, а также приметы, которые желательно соблюдать для того, чтобы в семье был мир и покой.

Верующие в этот день не едят ничего до выноса плащаницы в храмах. Семья садится за стол, вернувшись из церкви. В Великую пятницу пост является очень строгим. Можно есть овощи, фрукты, постный хлеб.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Работы по хозяйству запрещаются

Особый запрет сегодня - на шитье, стирку, сушку белья

Не стоит рубить дрова, это является очень плохой приметой

Нельзя в Страстную пятницу петь, танцевать, гулять, веселиться, смеяться, пить алкоголь, ссориться и ругаться. Считалось, что человек, развлекавшийся в Страстную пятницу, весь год будет горевать, плакать и страдать

Нельзя в Страстную пятницу работать в саду и на огороде. Верили, что все посаженное в этот день пропадет. Только посеянная в этот день петрушка даст двойной урожай

Нельзя втыкать в землю железные предметы, например, лопаты и грабли: это к беде

Что можно делать в Великую пятницу перед Пасхой

Хозяйкам разрешается заниматься пасхальной выпечкой. Верили, что паска, испеченная сегодня, никогда не испортится и не покроется плесенью, а может исцелять, уберегать от пожара

Не будет лишним и подать милостыню, сотворить любое доброе дело

Можно навестить близкого, с которым давно не общались.

Следует примириться и простить обиды, которые уже давно накопились

Приметы Страстной пятницы

Верующие стремились принести из церкви 12 горящих свечей, с которыми они стояли на службе. Эти свечи несли зажженными, ставили в любой части дома, и давали им догореть до конца. Считалось, что в течение всего года в доме будет мир и достаток

Кольца, освященные в Страстную пятницу, защищают того, кто их носит, от всех болезней

Если отлучить младенца от груди в Страстную пятницу, то ребенок будет сильным, здоровым и будет жить счастливо.

В Великую пятницу также принято определять есть ли в доме наговоренные вещи. Из церкви приносят не догоревшую свечку, которая была в руках во время службы, зажигают ее и идут по комнатам. Где она затрещит, находится порченая вещь.

По материалам https://newsmir.info