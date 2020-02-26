Студентам из линии соприкосновения будут выплачивать социальную стипендию

Кабинет министров Украины принял решение, что студенты на линии соприкосновения будут получать социальную стипендию. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Размер стипендии будет составлять:

- для студентов учреждений профессионального перед высшими образования - 890 гривен;

- для студентов высших учебных заведений - 1180 гривен;

- для студентов учреждений профессионального перед высшими и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 2360 гривен.

Отмечается, что соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли.

"Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица", - резюмировал Премьер. По материалам УНН.