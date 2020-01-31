Студенты не смогут покупать онлайн билеты на поезд со скидкой до 2 февраля

Из-за технических работ в реестре Министерства образования и науки с 31 января по 2 февраля будет ограничена покупка льготных билетов через онлайн-сервисы со скидкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"Укрзализныця предупреждает о временных ограничениях при покупке льготных студенческих билетов через онлайн-сервисы. Это связано с проведением технических работ на образовательном электронном реестре Министерства образования и науки Украины. Эта услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 17:00 31 января по 15:00 2 февраля", - говорится в сообщении.

Указано, что в указанный период студенты могут оформить билеты со льготой в железнодорожных кассах.

Напомним, Украина ведет переговоры о закупке партии американских локомотивов.