Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа

В Італії суд виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа, який підозрювався у причетності до загибелі фоторепортера, громадянина Італії Андреа Роккеллі у Слов'янську в травні 2014 року.

З нього зняли всі обвинувачення. Скоро він рушить додому, в Україну. Про це в коментарі LB.ua повідомила омбудсман Людмила Денисова.

Рішення було ухвалено щойно. Зараз триває оформлення необхідних документів. Згодом про це також на своїй сторінці у Facebook повідомив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Судові слухання в справі Марківа тривали три роки. За матеріалами Інформатор.press