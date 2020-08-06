Суд визнав незаконним арешт картин Порошенка

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу адвоката п'ятого президента України Петра Порошенка Ігоря Голованя і скасував арешт картин з родинної колекції, які експонуються в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара", пишуть "Українські новини".

У своєму рішенні Апеляційний суд, зокрема, наголосив на відсутності ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Суд звернув увагу на те, що в матеріалах справи не містяться дані про звернення сторони обвинувачення про легалізацію проведення такого обшуку безпосередньо після його проведення.

Колегія суддів вважає, що законність арешту майна не була доведена, однак слідчий суддя Печерського суду на це уваги не звернув та ухвалив рішення про арешт майна. Таким чином, вказане рішення підлягає скасуванню з постановленням нового рішення про відмову в задоволенні клопотання прокурора.

Також колегія суддів звертає увагу на ту обставину, що звертаючись з клопотанням до слідчого судді, прокурор зазначив у тексті клопотання, що був проведений саме невідкладний обшук і просив накласти арешт на майно, вилучене під час невідкладного обшуку. І тільки під час судового засідання в апеляційному суді представник прокуратури послався на те, що мав місце не обшук, а огляд, зазначивши, що після відмови у задоволенні клопотання про легалізацію обшуку був складений протокол огляду, з легалізацією якого надалі звернувся прокурор.

На думку колегії суддів, такі дії органу досудового розслідування суперечать принципам правової визначеності, є неприпустимими і не можуть бути підставою для арешту майна.

Як відомо, 26 травня Петро та Марина Порошенко відкрили виставку картин з родинної колекції у Музеї Гончара. Цього ж дня спецпризначенці ДБР увірвались штурмом у приміщення Музею Івана Гончара, зламавши двері. Співробітники ДБР пред'явили недійсні посвідчення, крім того, перешкоджали діяльності народних депутатів України та журналістів.

Силовики, не маючи на те законних підстав, вилучили з виставки документи, які доводять законні підстави ввезення колекції на територію України та сплату всіх необхідних платежів. На самі картини був накладений арешт.

Адвокат Ігор Головань після цих подій подав відповідні заяви про злочин стосовно перевищення прав і повноважень працівника правоохоронного органу, стосовно посадового підроблення, стосовно фальсифікації так званого протоколу обшуку, стосовно перешкоджання законній діяльності журналістів, стосовно перешкоджання діяльності народних депутатів, стосовно перешкоджання діяльності адвоката і ще ціла низка статей ККУ. За матеріалами Lb.ua